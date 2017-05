Chorkonzert der Darmstädter Gesangvereine im Staatstheater

Am Sonntag, 28. Mai 2017 , gastieren die Darmstädter Gesangvereine wieder für ein Chorkonzert im Großen Haus des Staatstheaters. Neun Gesangvereine, Projekt-Chöre und Chorgruppen wechseln sich auf der Bühne ab und präsentieren Lieder aus vielen Stilrichtungen. Über Volkslieder und Madrigale bis hin zu Melodien aus Filmen, Operette, Oper und Musical, ergänzt durch solistische Einlagen und zum Teil begleitet von Klavier oder Orchester, werden die Zuhörer in die Welt des Chorgesangs geführt.

Eintrittskarten können zum Preis von 9 Euro pro Person erworben werden. Sie sind erhältlich bei allen Darmstädter Gesangvereinen, in Arheilgen bei Merlau‘s Hofladen, Römerstraße 1 a, in Eberstadt in der Bezirksverwaltung, der Schaulade Annette und Norbert Jung GbR, Schwanenstraße 45, in Kranichstein bei Fototechnik Strecker, Grundstraße 2-8, in Wixhausen im Kiosk am Bahnhof und Postagentur, Bahnhofstraße 2 a. Als neue Vorverkaufsstelle ist die Touristen-Information am Luisenplatz hinzugekommen. Außerdem gibt es am 28. Mai ab 17 Uhr an der Kasse des Sängerkreises im Foyer des Großen Hauses noch Karten zum gleichen Preis. Saalöffnung ist ab 17.30 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt