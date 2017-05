Einstellung der Vermisstenfahndung

Die Vermisstenfahndung nach dem 26-jährigen Mann aus Darmstadt (wir haben berichtet) kann eingestellt werden. Der Student wurde am Donnerstagnachmittag (18.05.17) von Polizeikräften leblos in einem Waldstück in der Nähe der Autobahn 5 gefunden. Hinweise auf eine Straftat gibt es nicht.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen