19. Schlossgrabenfest mitten in Darmstadts City

Mit Max Giesinger und seinen Top 10 Hits „80 Millionen“ und „Wenn Sie Tanzt“ sowie dem Newcomer Star Wincent Weiss und der Hit‐Single „Musik sein“, den Dauerchartern von Glasperlenspiel „Geiles Leben“, den Festivals Stars OK KID sowie den Darmstädter Rap‐Brüdern Mädness & Döll, stehen die Top Acts des diesjährigen Schlossgrabenfestes – Hessens größtem Musikfestival fest.

Darmstadts Innenstadt wird am Feiertagswochenende Ende Mai, vom 25.5.‐28.5.2017, erneut zur einzigartigen Festivalkulisse für Hessens größtes Musikfestival Schlossgrabenfest. Auf dem über 20.000 qm umfassenden Festivalareal ‐ in diesem Jahr neu auch auf dem Marktplatz ‐ bieten die vier Live‐Bühnen plus die ENTEGA Club‐Area Raum für 124 Musik‐Acts. Darunter sind fast alle Musikstile vertreten: Von Rock & Pop, Alternative, Hip‐Hop, Cover und Singer/Songwriter bis hin zu Slam‐Poetry. In der ENTEGA Club‐Area dürfen sich die Besucher on top wieder auf die besten Party‐ und Disco‐Beats des Jahres freuen. Ergänzt durch kulinarische Spezialitäten aus aller Welt an mehr als 160 Verkaufspunkten. Damit steht das Schlossgrabenfest auch in der 19. Auflage für ein Festival der Sinne für alle Generationen, Kulturen und Nationen. Stadtkulturpartner des diesjährigen Schlossgrabenfestes ist Logroño in Spanien.

Der aktuelle MTV European Music Award Gewinner und Chart Stürmer Max Giesinger rockt bereits zum Start des viertägigen Musikmarathons am Donnerstag, den 25.5. am Vatertag auf der Merck‐Bühne. Freitags, 26.5. gehört die Bühne des Festivalstars von OK KID, die Elektro‐Pop‐Stars Glasperlenspiel verzaubern am Samstag, 27.5. die Merck‐Bühne, mit den Rapper Mädness & Döll gibt es am gleichen Tag eine große Party auf der Echo‐Bühne. Wincent Weiss, einer der erfolgreichsten Newcomer der deutschen Pop‐Musik‐Szene, steht zum Finale am Sonntag, 28.5. auf der MERCK‐Bühne. Der Eintritt ist wie immer frei!

Erwartet werden wieder mehr als 400 000 Besucher, die sich auf einen abwechslungsreichen Programm‐Mix freuen dürfen. Darunter sind Newcomer Acts gleichermaßen, wie etablierte, deutschlandweit erfolgreichen Bands.

Quelle: Stage Groove Festival GmbH Darmstadt