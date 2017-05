Tag des Pferdes beim Reiterverein an der TU Darmstadt

Am Sonntag, dem 21. Mai 2017 findet ab 9.30 Uhr auf dem Vereinsgelände des Reitervereins an der Technischen Universität Darmstadt (Dieburger Str. 241 in Darmstadt, direkt an der Haltestelle Fasanerie der Buslinie F) im gemütlichen Ambiente mit Blick über das Oberfeld ein Tag der offenen Tür statt.

Unter dem Motto „Tag des Pferdes 2017“ gibt der Verein einen Einblick in seine Arbeit. Dazu präsentieren Vereinsmitglieder einen bunten Ausschnitt aus der Welt der Reiterei. Am Vormittag finden Dressurwettbewerbe statt, gegen 13.00 Uhr können Kinder und Jugendliche probeweise auf Vereinspferden reiten.

Um 14.00 Uhr startet das Showprogramm mit reiterlichen Vorführungen. Neben einer Quadrille und zwei „Pas de Deux“ wird auch eine zirzenzische Präsentation und das heilpädagogischen Reiten der Christoph-Graupner-Schule vorgestellt.

Alle, die sich über den Reitsport und insbesondere über das Angebot des breitensportorientierten Vereins informieren möchten, aber auch alle, die an reiterlichen Vorführungen Interesse haben, sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Für Bewirtung ist gesorgt.

Quelle & Bild: Reiterverein an der TU Darmstadt e.V.