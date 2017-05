Polizei lädt Biker in den Odenwald ein

Im Zuge des Schwerpunktprogramms „Verkehrssicher in Hessen“ lädt die Polizei am 21. Mai 2017 ab 13.30 Uhr Motorradfahrer in den Odenwald ein. Am Bikertreff „Grillhütte“ an der Bundesstraße 45 zwischen Hetzbach und Erbach wartet auf die Biker ein abwechslungsreiches Programm rund um das Thema Verkehrssicherheit. Neben dem Präventionsmobil der Polizei Hessen wird auch eine Vielzahl von motorradfahrenden Kollegen mit allerlei Sicherheitstipps vor Ort. Mit dabei ist auch das von Polizeibeamten initiierte Präventionsprojekt „Rennleitung 110“. Die Veranstaltung war von den Beamten bereits für Mitte April geplant, fiel den Wetterbedingungen aber zum Opfer.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen