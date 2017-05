Kostenfreie Fahrradcodierung beim 3. Polizeirevier

Das 3. Polizeirevier führt am Samstag (20.05.17) in der Zeit von 15.00 bis 18.00 Uhr wieder eine kostenfreie Fahrradcodier-Aktion durch. Die Veranstaltung findet auf dem Hof des 3. Reviers in der Röntgenstraße 41 in Darmstadt statt. Wer sein Fahrrad codieren lassen möchte, muss dazu seinen Personalausweis und einen Eigentumsnachweis für das zu codierende Fahrrad mitbringen. Dies kann eine Quittung oder ein Kaufvertrag sein. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Der individuelle Fahrradcode ist bereits eine einfache Maßnahme, um sein Fahrrad vor einem Diebstahl zu schützen oder die Chance zu erhöhen, dieses schnell zurückzubekommen. Nutzen Sie die Gelegenheit!

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen