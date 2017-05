In Darmstadt läuft’s! Zum dritten Mal wird am 17. Mai 2017 die Fußball-Arena zur Laufmeile: An diesem Mittwoch wird die Spielstätte der Lilien in die bunten Farben von Namensgeber Merck getaucht sein. Im und um das Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor steigt dann der 6. Merck-Firmenlauf. Das Ziel des Breitensportlaufs über fünf und 10 Kilometer, der sich vorrangig an Beschäftigte in Darmstädter Unternehmen, Behörden und Institutionen richtet, ist wieder mitten im Stadion. Aus Kapazitätsgründen erfolgt der Start erstmals außerhalb des Stadionrunds.Ungeachtet dessen ist die Anziehungskraft des Laufs am Darmstädter Kultstadion ungebrochen: 4.800 Anmeldungen bedeuten erneut Teilnehmerrekord und eine deutliche Steigerung gegenüber den 3.650 Meldungen im Vorjahr. Die größte Startergruppe stellt einmal mehr Merck mit 686 Läuferinnen und Läufern.

Quelle: Merck KGaA