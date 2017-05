Lokale Agenda21 mit Aktion „Saftladen“ auf dem Marktplatz

Unter dem Motto „Saftladen – Mix oder Tricks“ ist die Themengruppe Lebensstil der Lokalen Agenda21 mit einer Spiel- und Info-Aktion für Kinder und Jugendliche am 21. Mai 2017 von 10 bis 14 Uhr beim Kinderflohmarkt der Kinder- und Jugendförderung des Jugendamts der Wissenschaftsstadt Darmstadt auf dem Darmstädter Marktplatz vertreten.

Vor Ort will die Themengruppe zu einer gesunden Ernährung und gesundem Trinken bei Kindern und Jugendlichen anregen – ob zu Hause, im Kindergarten, in der Schule oder auch in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit. Am Stand auf dem Marktplatz können sich Kinder und Erwachsene Informationen zu verschiedenen Getränken und Lebensmitteln einholen. Gleichzeitig können bei der Mitmach-Aktion Gemüse- und Obstsorten ertastet werden und allerlei Inhaltsstoffe in Mode-Getränken und Fertig-Nahrungsmitteln sowie dem Zuckergehalt beliebter Getränke herausgefunden werden. Besonderen Spaß versprechen die ehrenamtlich Aktiven der Themengruppe Lebensstil beim eigenen Mixen von Getränken an der Stand-Bar.

Mehr Informationen zur Lokalen Agenda21 gibt es auf https://www.darmstadt.de/rathaus/buerger-dialog/lokale-agenda-21/.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt