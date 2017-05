Lilien: Emotionaler Heimspiel-Abschluss

Ein emotionaler Nachmittag am Bölle, dem die sportliche Krönung verwehrt blieb: Mit 0:2 (0:2) endete am Samstag (13.05.17) die Partie des SV Darmstadt 98 gegen den Europapokal-Anwärter Hertha BSC. Darmstadt versuchte viel, kam auch durchaus zu guten Möglichkeiten – am Ende fehlten aber wohl die entscheidenden 1-2 Prozent. Dominik Stroh-Engel und Benjamin Gorka erhielten nach ihrer Verabschiedung vor Anpfiff noch einmal einen Heimspiel-Einsatz und wurden würdevoll gefeiert. Zum ausführlichen Spielbericht…