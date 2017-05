Erfolgreiches Jahr 2016 im darmstadtium – mit verbessertem ICCA-Ranking für Darmstadt

In einem anspruchsvollen Marktumfeld konnte sich das darmstadtium in 2016 einmal mehr behaupten und startete ebenso erfolgreich in das bisher beste erste Quartal 2017 mit Monatsspitzenwerten. Diesen Erfolg bestätigt auch das aktuelle Ranking der „International Congress and Convention Association“ (ICCA), das jährlich weltweit die Anzahl der internationalen Verbandskongresse nach Ländern sowie nach Städten präsentiert – die Darmstädter Platzierung zeigt eine positive Entwicklung auf.

Darmstadt konnte im ICCA-Ranking welt- und europaweit einen Sprung weiter nach vorne machen und ist gleichauf mit Kongressdestinationen wie Bonn und Hannover. Deutschlandweit ist die Wissenschaftsstadt stabil in den Top 20 der Destinationen mit den meisten Verbandskongressen und konnte gegenüber 2015 einen weiteren Platz gut machen.

Quelle: Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co.KG