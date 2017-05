Wissenschaftsstadt Darmstadt saniert Schleiermacherstraße zwischen Gustav-Lorenz-Straße und Zeughausstraße

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt beginnt am Montag, 15. Mai 2017, mit der Sanierung der Schleiermacherstraße zwischen Gustav-Lorenz-Straße und Zeughausstraße. Bis Samstag, 20. Mai wird die Asphaltdeckschicht dann auf einer Fläche von rund 1200 Quadratmeter erneuert. Hierzu wird die Schleiermacherstraße in diesem Abschnitt voll gesperrt. Der Straßenverkehr wird über den Mathildenplatz und Willy-Brandt-Platz umgeleitet. Die Nutzung der Parkflächen in der Schleiermacherstraße ist während der Baumaßnahme nicht möglich. Die Kosten für die Sanierungsmaßnahmen betragen rund 60.000 Euro.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt