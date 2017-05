Kriminelles Duo überfällt Jugendlichen

An der Ecke Feldbergstraße/Mornewegstraße forderten zwei Unbekannte am Mittwochmorgen (10.05.17) gegen 9.45 Uhr einen 16 Jahre alten Jugendlichen zur Herausgabe seiner Jacke auf. Aus einer Jackentasche entnahmen die Täter 20 Euro und flüchteten anschließend getrennt in verschiedene Richtungen. Der Überfallene folgte einem der Männer, konnte ihn in einem Hinterhof stellen und forderte ihn nun seinerseits zur Rückgabe des entwendeten Geldes auf. Der Mann versetzte dem 16-Jährigen daraufhin einen Faustschlag ins Gesicht und rannte davon. Einer der Täter ist zirka 21 Jahre alt, 1,85 Meter groß mit normaler Figur. Er hat kurze schwarze Haare und ist unrasiert. Der Angreifer trug eine weiße „Calvin Klein“-Jacke und Jeans. Sein Begleiter ist 17-18 Jahre alt, 1,75 Meter groß und etwas kräftiger. Er trug schwarze Kleidung. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 34) unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen