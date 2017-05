Arbeiten in der Schulstraße in Darmstadt

Die ENTEGA Medianet verlegt in Darmstadt in der Schulstraße in Höhe der Hausnummern 2 bis 8 Leerrohre, um zukünftig ihr Telekommunikationsnetz jederzeit flexibel erweitern zu können. Die Baumaßnahme beginnt am 15. Mai 2017 und dauert voraussichtlich drei Wochen. Während der Arbeiten ist mit vorübergehenden Halteverboten und Absperrungen zu rechnen. Betroffene Anwohner wurden per Handzettel informiert.