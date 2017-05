Wissenschaftsstadt Darmstadt unterstützt Kauf des neuen „Rotzfrechen Spielmobils“

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Träger des Rotzfrechen Spielmobils bei der Anschaffung eines neuen Fahrzeuges unterstützt. Das neue Spielmobil ist am Montag (08.05.17) im Beisein von Kinder- und Jugenddezernentin Barbara Akdeniz und Stadtkämmerer Andrè Schellenberg dem Vorsitzenden des Rotzfrechen Spielmobils (SJD-Die Falken e.V.), Rainer Jäkel, und Geschäftsführerin Marion Kleinsorge übergeben worden.

„Das Rotzfreche Spielmobil ist seit 1990 eine Institution in der Kinder- und Jugendarbeit der Stadt. Das Team des Spielmobils ermöglicht mit seiner Arbeit Kindern zwischen vier und 14 Jahren an wechselnden Standorten von montags bis freitags den größtmöglichen Gestaltungsraum zum freien Bewegen und gemeinsamen Spaß haben. Das pädagogische Angebot bringt Kinder zudem in einem Sozialraum spielerisch zusammen, sodass auch Inklusion erlebbar wird“, erläutert Kinder- und Jugenddezernentin Akdeniz.

Da das aktuelle rote Spielmobil bei vielen Veranstaltungen in Darmstadt regelmäßig zum Einsatz kommt, ist es in die Jahre gekommen und musste durch ein neues ersetzt werden. „Die Stadt Darmstadt fördert das Spielmobil mit rund 134.000 Euro jährlich. Da die Betriebskostenförderung eine Neuanschaffung des Fahrzeuges nicht zulässt, konnte jedoch aus Stiftungsmitteln der Stadt eine Summe von 15.000 Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt werden“, betont Stadtkämmerer Schellenberg, der die finanziellen Mittel bereits im Juli 2016 bereitstellen konnte.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit einem neuen roten Rotzfrechen Spielmobil in die nächste Saison starten können“, betont Rainer Jäkel vom SJD-Die Falken e.V. und wird von Marion Kleinsorge ergänzt: „Für die Unterstützung der Wissenschaftsstadt Darmstadt möchten wir uns vor allem auch im Namen der vielen Darmstädter Kinder bedanken, die unser Angebot regelmäßig nutzen und unsere nächste Ankunft im neuen Gefährt auf ihrem jeweiligen Spielplatz kaum erwarten können.“

Ab dem 15. Mai 2017 (Montag) ist das Spielmobil wieder auf Darmstadts Spielplätzen unterwegs. Den genauen Fahrplan gibt es online auf: www.spielmobil-darmstadt.de/das-spielmobil/fahrplan.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt