Lilien: Starker Auftritt in München – Abstieg besiegelt

Richtig starker Auftritt in der Allianz Arena, doch die Sensation knapp verpasst: Der SV Darmstadt 98 zog am Samstag (06.05.17) beim 0:1 (0:1) gegen den FC Bayern München den Kürzeren, lieferte dem deutschen Meister aber über 90 Minuten einen ebenbürtigen Kampf. Nach zuletzt drei Siegen in Serie steht durch das Ergebnis der rechnerische Abstieg in die 2. Bundesliga fest. Aber: Die Auftritte in der vergangenen Zeit machen reichlich Mut für die Zukunft. Zum ausführlichen Spielbericht…