Blumenbasar und Begegnung in der Aumühle

Am Sonntag, dem 7. Mai 2017, findet der diesjährige Blumenbasar in der Aumühle statt. Er beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst im Innenhof der Werkstätten, der dieses Jahr unter dem Motto „sine vi, sed verbo – nicht mit Gewalt, sondern durch das Wort“, ein Wahlspruch von Martin Luther, steht. Ab 11:30 Uhr öffnet dann die Gärtnerei ihre Pforte. Bis 17 Uhr ist Zeit zum Beisammensein, Plaudern, Essen und natürlich dem Erwerb von Pflanzen. Verschiedene Topfpflanzen für Balkon oder Terrasse, Sommerblüher, Stauden, Kräuter und Tomaten, mediterrane Pflanzen usw. stehen für Pflanzenfreunde bereit. Wie immer robust und von bewährter Aumühlen-Qualität. Auf Geranien gibt es am Blumenbasar einen Rabatt von 10 Prozent. Außerdem wird der BUND gemeinsam mit der Gärtnerei Aumühle ein heimisches Wildpflanzensortiment anbieten und über deren Nützlichkeit berichten.

Zum ersten Mal begrüßt zu Beginn des Blumenbasars der neue Leiter der Aumühle – Arbeit, Stefan Pistorius, die anwesenden Gäste. Im Anschluss an den Gottesdienst verabschiedet Mission Leben den bisherigen Leiter, Götz Hauptmann, der die Werkstatt der Aumühle zehn Jahre engagiert weiterentwickelt und ausgebaut hat. Stefan Pistorius ist der Aumühle durch den Freundeskreis der Aumühle seit vielen Jahren verbunden. Er hat sowohl eine handwerkliche Ausbildung als Maschinenschlosser als auch ein Studium zum Dipl. Betriebswirt absolviert. Mit seinen vielfältigen Erfahrungen in der freien Wirtschaft, zuletzt als Geschäftsführer in der Produktionsindustrie, ergänzt er damit das Team im Bereich Aumühle – Arbeit sehr gut. Maike Henningsen, Geschäftsführerin der Mission Leben für den Bereich Soziale Arbeit, freut sich sehr, dass die Aumühle einen engagierten und erfahrenen Leiter der Werkstatt gefunden hat und das Staffelholz ohne Verzögerung an ihn weitergegeben werden kann.

Wie immer ist auf dem Blumenbasar für das leibliche Wohl bestens gesorgt: Genießer finden Leckeres vom Grill, hessische vegetarische Spezialitäten, ein reich bestücktes Kuchenbuffet und Eis. Ab 13 Uhr gibt es auf der Bühne im Innenhof ein musikalisches Programm, u.a. mit dem Singkreis der Aumühle, dem Liederkranz 1871 Wixhausen, Hand to Hand und dem Blasorchester der TSG Wixhausen. Auf die kleinen Gäste warten ein Kletterfelsen und eine Hüpfburg, sie können sich schminken lassen und die Artisten Katja und Goor bestaunen. Die „Aumühler“ freuen sich über viele Gäste.

Aumühle | Hilfen für Menschen mit Behinderung

Mission Leben – Jugend- und Behindertenhilfe gGmbH

Auwiesenweg 20 | 64291 Darmstadt-Wixhausen