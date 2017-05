Zoo Vivarium lädt zum Frühlingsfest ein

Der zoologische Garten der Wissenschaftsstadt Darmstadt feiert am Sonntag (07.05.17) von 11 bis 18 Uhr sein großes Frühlingsfest im Schnampelweg 5. Für große und kleine Besucher wird es am Festtag verschiedene Mitmach-Aktionen und Ausstellungen geben.

Das Frühlingsfest im Vivarium bietet Familien einen tollen Erlebnistag im Zoo. Es können Bienenhotels gebastelt, Pflanztöpfe kreativ gestaltet oder Einblicke in die vielfältige Arbeit der Tierpfleger gewonnen werden. Die Ausstellung im Vogelrevier thematisiert die Fütterung und das Brutgeschehen. In der Zooschule wird das Naturschutzprojekt für Schildkröten in Costa Rica spannend erklärt. Als Live-Events stehen zudem jeweils zwei kommentierte Schaufütterungen in der Aquaristik und bei den Tapiren auf dem Programm.

Zusätzliche Unterhaltung bieten Musikaufführungen im Piazza-Bereich, ein Karussell und ein Bücher-Flohmarkt. Daneben sind mit dem BUND, der Initiative „Essbares Darmstadt“, der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, der Kaninchenberatung e.V., dem bioversum Kranichstein – Museum für biologische Vielfalt und den Darmstädter Werkstätten wieder gemeinnützige Einrichtungen, Beratungsstellen und Tierschutzorganisationen vor Ort, die interessierte Besucher an ihren Ständen über ihre Aufgaben und Angebote informieren. Für das Frühlingsfest gelten die normalen Eintrittspreise.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt