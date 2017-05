Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet wieder Kinderflohmärkte auf dem Marktplatz an

Unter dem Motto „Kleine Händler – ganz groß!“ beginnt ab dem 21. Mai 2017 wieder die Saison der Kinderflohmärkte auf dem Darmstädter Marktplatz. An drei Sonntagen können die Kinder dort ihr eigenes „Geschäft“ eröffnen und alles aus dem Kinderzimmer zum Kauf anbieten, was eine neue Besitzerin oder einen neuen Besitzer finden soll. Die Darmstädter Kinderflohmärkte sind Flohmärkte von Kindern für Kinder, mit dem Anspruch deren Selbständigkeit zu fördern und ihnen zu vermitteln, dass auch sie im Stadtgeschehen ihren Platz haben dürfen.

Neben dem 21. Mai veranstaltet die Abteilung Kinder- und Jugendförderung des Jugendamts der Wissenschaftsstadt Darmstadt einen Kinderflohmarkt auch am 18. Juni und 27. August 2017. In der Zeit von 10 bis 14 Uhr können Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren dort ihre gebrauchten Sachen verkaufen. Verkauft werden dürfen Spielsachen, außer Kriegsspielzeug, sowie Kleidung, Bücher, Comics und vieles mehr. Als Unterlage sollen die kleinen Händlerinnen und Händler eine Isomatte oder Decke mitbringen. Tische, Kleiderständer und Ähnliches können nicht verwendet werden. Die kostenlose Anmeldung erfolgt vor Ort, am Stand der Kinder- und Jugendförderung. Bei Regenwetter muss der Kinderflohmarkt leider ausfallen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt