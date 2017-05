Schüler-Jazz-Konzert in der Centralstation

Die Bands von sechs Darmstädter Schulen geben beim Jazzkonzert am 9. Mai 2017 wieder einen Einblick in die Vielfalt der Darmstädter Schul-Jazz-Szene. Der einstudierte Vorrat der zwischen zehn und 20 Jahre alten Nachwuchsmusiker beinhaltet den Swing, den Groove, Filmmusiken und All-Time-Klassiker. Aber auch lateinamerikanische Songs sowie Rock- und Popstücke werden an diesem Abend zu hören sein. Jede Band spielt etwa 20 Minuten, Einlass ist ab 18:30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eröffnet wird das Konzert von Oberbürgermeister Jochen Partsch um 19:30 Uhr.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt