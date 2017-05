PKW überfährt Fußgänger und flüchtet von Unfallstelle

Am Sonntagabend (30.04.17), 23.12 Uhr, kam es an der Kreuzung Gräfenhäuser Straße / Carl-Schenk-Ring in Darmstadt zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer überfuhr eine männliche Person, welche in Höhe einer Lichtzeichenanlage die Fahrbahn überqueren wollte. Das Fahrzeug entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, Fluchtrichtung B 42 Weiterstadt oder Bundesautobahn 5. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich laut Zeugenangaben um einen älteren Kleinwagen, ähnlich VW-Polo handeln. Das 35-jährige Unfallopfer aus Darmstadt wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Unfallsachverständiger beauftragt. Aktuell läuft eine Großfahndung der Polizei.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen