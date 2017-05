Kindervorlesung am 06.05.17: Der Dschungel beginnt vor der Haustür

Auf den ersten Blick wirken Städte wie leblose Betonwüsten. Wenn man aber genauer hinschaut, wimmelt es im Stadtdschungel nur so von wilden und exotischen Tieren und Pflanzen. Und zwar nicht nur in Parks oder Straßenbepflanzungen, sondern auch in Pflasterritzen, Dächern und auf ehemaligen Bahngleisen. Selbst größere Wildtiere wie Füchse und Wildschweine fühlen sich im städtischen Dschungel längst pudelwohl. Diese und viele weitere tierische und pflanzliche Bewohner der Stadt wollen wir Euch in der Kindervorlesung vorstellen und zeigen, warum der Stadtdschungel auch einen Nutzen für uns Menschen hat.

Die Kindervorlesung der Bürgerstiftung Darmstadt wird gehalten von Dr. Katharina Schumann und Peter Werner vom Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU).

Die Veranstaltung für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren beginnt um 10 Uhr im Hörsaal A 4 im Audimax der TU Darmstadt. Der Besuch der Kindervorlesung ist für alle Kinder kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich. Es stehen ausreichend Plätze zur Verfügung.

