Europa-Jugend-Orchester Darmstadt sucht noch Mitwirkende

Das diesjährige Europa-Jugend-Orchester Darmstadt sucht noch Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Kulturbegegnung von Jugendlichen aus Darmstadt und seinen 15 Partnerstädten findet in diesem Jahr vom 16. bis zum 25. August 2017 statt. Zunächst proben alle Jugendlichen gemeinsam und geben ein erstes Konzert am 20. August um 17 Uhr in der Johanneskirche in Darmstadt. Anschließend tritt das Orchester eine Konzertreise in die Partnerstadt Ushgorod im Westen der Ukraine an, wo neben einem Aufenthaltsprogramm ein weiteres Konzert geplant ist. Die Rückkehr nach Darmstadt erfolgt am 25. August. Junge Musikerinnen und Musiker zwischen 14 und 19 Jahren, die in Darmstadt wohnen oder zur Schule gehen und seit mindestens drei Jahren ein Orchesterinstrument spielen, sind eingeladen, sich anzumelden. Ein Anmeldeformular sowie weitere Infos gibt es beim Amt für Interkulturelles und Internationales der Wissenschaftsstadt Darmstadt unter der Telefon: 06151 13-2324 oder via E-Mail: interkulturell-international [at] darmstadt.de. Anmeldeschluss ist Mittwoch, der 10. Mai 2017.

Hintergrund: Seit 1988 organisiert die Stadt jährlich das „Europa-Jugend-Orchester Darmstadt“, zu dem junge Musikerinnen und Musiker aus Darmstadt und seinen 15 europäischen Partnerstädten zum gemeinsamen Musizieren nach Darmstadt eingeladen werden. Konzerte, Auftritte, Proben und gemeinsame Bildungs- und Freizeitaktivitäten leisten einen wichtigen Beitrag zur europäischen Verständigung und Zusammenarbeit. Norbert Müller, Musiklehrer an der Edith-Stein-Schule, leitet seit vielen Jahren das Projekt-Orchester.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt