Bezirksmeisterschaften der TSG 1846 Darmstadt im Nordbad

Die TSG 1846 Darmstadt richtet am Samstag (6. Mai) und Sonntag (7. Mai 2017) die diesjährigen Bezirksmeisterschaften im Nordbad aus. Erwartet werden insgesamt rund 200 jugendliche und 20 erwachsene Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Zuschauer, die dem Schwimmsport verbunden sind, sind herzlich willkommen. Beginn der Wettkämpfe ist am Samstag um 13 Uhr und am Sonntag um 8 Uhr.

Bürgermeister Rafael Reißer freut sich, dass die TSG 1846 und die Schwimmsportstadt Darmstadt für diese Sonderveranstaltung Gastgeber sein dürfen und bittet die Öffentlichkeit um Verständnis, dass das Nordbad an diesen beiden Tagen für den öffentlichen Schwimmbetrieb geschlossen bleibt. Als Alternative für den öffentlichen Badebetrieb hat das Bezirksbad Bessungen am Samstag von 8 bis 19 Uhr (Warmbadetag) und am Sonntag von 8 bis 15 Uhr geöffnet.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt