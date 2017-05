Abi-Feier in Darmstadt – zusätzliche Spätfahrten und geänderte Routen

Wegen der diesjährigen Abi-Fete am Freitag (05.05.) ab 20 Uhr wird die Holzstraße an diesem Tag von 19 Uhr bis Samstag (06.05.17) gegen vier Uhr für den Straßenverkehr gesperrt. Das Bürger- und Ordnungsamt weist zudem darauf hin, dass das Mitbringen von alkoholischen Getränken und Getränken in Glasflaschen zur Abi-Fete untersagt ist. Zur Sicherheit der Besucherinnen und Besuchern gilt dies ebenso für das Mitbringen von Rucksäcken und größeren Taschen auf das Veranstaltungsgelände.

Wegen dieser Feier ändern ab zirka 20 Uhr zahlreiche Bus- und Straßenbahnlinien in Darmstadt ihre Route. Festgäste kommen dank zusätzlicher Spätfahrten auf der Linie O sowie auf den Regionalbuslinien 671, 672 und 693 sicher nach Hause. Die Haltestellen „Schulstraße“ und „Jugendstilbad“ können während der Feier nicht angefahren werden. Es wird empfohlen, auf die Haltestellen „Luisenplatz“ oder „Schloß“ auszuweichen.

Für die Linie 1 ändern sich Richtung Eberstadt Frankenstein zwischen 20 und 24 Uhr die Abfahrtszeiten. Die Abfahrten am Darmstädter Hauptbahnhof erfolgen um 22.45 Uhr und um 23.05 Uhr.

Auf der Linie 3 verkehren ab ca. 20 Uhr Busse statt Bahnen auf einer geänderten Route. Die letzten Fahrten mit Straßenbahnen finden ab Hauptbahnhof um 19.06 Uhr und ab Lichtenbergschule um 19.44 Uhr statt. Zwischen Luisenplatz und Lichtenbergschule fahren die Ersatzbusse der Linie 3 eine Umleitung. Die Haltestellen „Schloß“ und „Schulstraße“ entfallen. Ersatzweise wird die Haltestelle „Eschollbrücker Straße“ der Linien 1, 6, 7 und 8 angefahren. Die Haltestelle „Heinrichstraße“ stadteinwärts wird südlich der Heinrichstraße verlegt. Die Haltestellen „Goethestraße“ bis „Weinbergstraße“ entfallen, Ersatzhaltestellen befinden sich in der Klappacher Straße auf Höhe Goethe- und Wittmannstraße sowie an der Schulbushaltestelle der Edith-Stein-Schule auf Höhe der Seekatzstraße. Die Haltestelle „Ludwigshöhstraße“ Richtung Lichtenbergschule befindet sich am Haltepunkt der Linie R.

Auf der Linie 9 verkehren ab zirka 19.30 Uhr zwischen „Luisenplatz“ und „Böllenfalltor“ Busse statt Bahnen. In diesem Zeitraum kann die Haltestelle „Schulstraße“ nicht angefahren werden, die Haltestelle „Herdweg“ wird in beiden Richtungen an den Straßenrand der Nieder-Ramstädter Straße verlegt. Die Haltestellen „Hochschulstadion“ und „Steinberg/Stadion“ werden an den Haltepunkten für die Regionalbusse angefahren. An der Haltestelle „Böllenfalltor“ warten die Busse der Linie O auf die Ersatzbusse der Linie 9.

Die Linie K fährt ab 20.30 Uhr eine Umleitung über die Landgraf-Georg- und die Teichhausstraße, die Haltestelle „Schulstraße“ kann dadurch bis Betriebsschluss nicht mehr bedient werden.

Die Fahrten der Linie 5515 und 5516 Richtung Schloß enden ab 20.30 Uhr am Luisenplatz, in der Gegenrichtung fahren die Busse wie gewohnt an der Haltestelle „Schloß“ ab.

Zusätzliche Spätfahrten

Damit Festgäste sicher nach Hause kommen, gibt es auf folgenden Linien ein erweitertes Fahrplanangebot mit zusätzlichen Spätfahrten:

Auf der Linie 5 ab Hauptbahnhof nach Darmstadt Kranichstein um 0.47 und 1.47 Uhr.

Auf der Linie 9 ab Griesheim bis zum Luisenplatz um 1.25 Uhr, 2.10 Uhr und 2.36 Uhr sowie ab Luisenplatz nach Griesheim um 1.45 und 2.15 Uhr.

Auf der Linie O ab Böllenfalltor um 23.35, 00.35, 01.35, 2.05 und 2.35 Uhr, die Fahrten enden in Ober-Ramstadt, Haltestelle „Rondell“.

Auf der Linie 671 zusätzlich ab Hauptbahnhof um 01.42 Uhr. Die Fahrtenenden in Groß-Umstadt, Haltestelle „Pfälzer Schloß“.

Auf der Linie 672 ab Luisenplatz um 23.08, 00.08, 01.18 und 02.18 Uhr. Die Fahrten enden in Groß-Zimmern, Haltestelle „Friedensschule“.

Auf der Linie 693 ab Hauptbahnhof um 23.42, 00.42 und um 01.42 Uhr. Die Fahrten erfolgen bis Reinheim bzw. um 01.42 Uhr in Wersau.

Auskunft und Fahrpläne

Die an diesem Tag gültigen Fahrpläne sind unter www.heagmobilo.de und www.dadina.de eingestellt. Auskunft geben die Mitarbeiter im Kundenservice in der RMV-Mobilitätszentrale Darmstadt und im Kundenzentrum der HEAG mobilo am Luisenplatz (montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr) und in der DADINA-Geschäftsstelle (montags bis freitags von 8 Uhr bis 12.30 Uhr sowie montags bis donnerstags von 13 bis 15.30 Uhr, Tel. 06151 360510).

Download: Fahrplan der Linie 1 am 5. Mai (PDF, 92 KB), Fahrplan der Linie 3 am 5. Mai (PDF, 153 KB), Fahrplan der Linie 5 am 5. Mai (PDF, 130 KB), Fahrplan der Linie 9 am 5. Mai (PDF, 137 KB), Fahrplan der Linie 5515 am 5. Mai (PDF, 151 KB), Fahrplan der Linie 5516 am 5. Mai (PDF, 68 KB), Fahrplan der Linie K am 5. Mai (PDF, 124 KB).

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt & HEAG mobilo GmbH