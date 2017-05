Die Wissenschaftsstadt Darmstadt führt ab Dienstag, 2. Mai 2017, Straßenbauarbeiten am Knotenpunkt Kirschenallee / Landwehrstraße durch. Geplant sind umfangreiche Asphaltarbeiten in verschiedenen Abschnitten.

Der erste Bauabschnitt beginnt in der Kirschenallee zwischen der Betriebszufahrt „Hofmann-Rieg“ und Landwehrstraße. Die Bauzeit wird etwa 2 Wochen betragen. Die Verkehrsführung in nördliche Richtung ist möglich. Der zweite Bauabschnitt betrifft ab dem 15. Mai den Kreuzungsbereich Kirschenallee / Landwehrstraße für eine Woche. Hierfür wird der Kreuzungsbereich voll gesperrt. Eine großräumige Umleitung wird entsprechend über die Bismarckstraße, die Gräfenhäuser Straße und über die Rößlerstraße ausgeschildert. Der dritte Teilabschnitt in der Landwehrstraße zwischen Kirschenallee und Rößlerstraße beginnt ab 22. Mai. Dieser Abschnitt wird ebenfalls unter einer Vollsperrung abgewickelt. Der Verkehr kann während der Bauarbeiten wieder über die Kirschenallee und über die Rößlerstraße fließen. Die Bauzeit beträgt etwa eine Woche.

Mit Behinderungen in den genannten Bereichen ist zu rechnen. Die Anwohner werden durch die Stadt vorab informiert.