Stadtumbau im Kapellplatzviertel und Woogsviertel: Informationsabend und Workshop für Bürgerinnen und Bürger

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt für Donnerstag, 4. Mai 2017, und Samstag, 6. Mai 2017, zu zwei Veranstaltungen ein, die den geplanten Stadtumbau im Woogs- und im Kapellplatzviertel thematisieren.

Im Oktober 2016 sind Teilgebiete des Kapellplatz- und Woogsviertel vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in das Förderprogramm „Stadtumbau in Hessen“ aufgenommen worden. Dazu wurden Zuschüsse in Höhe von 1 Million Euro bewilligt.

Nach einer umfangreichen Bestandsaufnahme und ersten Auswertungen durch beauftragte Planungsbüros sollen nun die Bürger im Stadtumbaugebiet Gelegenheit haben, das Förderprogramm kennenzulernen und ihre Ideen und Vorstellungen in die weitere Planung einzubringen.

Bei der ersten Veranstaltung am Donnerstag, 4. Mai 2017, um 19 Uhr im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2, werden das Förderprogramm und die Möglichkeiten der Teilnahme am Planungsprozess aufgezeigt. Am Samstag, 6. Mai 2017, folgt im Pädagog, Pädagogstraße 5, von 10.30 bis 15 Uhr ein Workshop; er bietet die Gelegenheit, tiefer in die Themen des Stadtumbaus einzusteigen. Die Teilnahme an folgenden Arbeitsgruppen ist möglich: Versorgung (Einzelhandel, Gewerbe und Dienstleistungen), Grün- und Freiflächen, Wohnen, Mobilität. Zusätzlich werden Spaziergänge durchs Quartier angeboten. Die Anregungen der Bürger werden aufgenommen und fließen in die Bearbeitung des sogenannten integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts ein.

Das städtebauliche Entwicklungskonzept ist dann der Leitfaden für die Realisierung von Maßnahmen in den folgenden Jahren. Auf der Internetseite www.darmstadt.de/stadtumbau-da-ost sind die Dokumentationen sowie aktuelle Informationen zum Stadtumbaugebiet Kapellplatzviertel, Woogsviertel, Ostbahnhof zu finden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt