Rekord-Lilien wenden mal wieder den Abstieg ab

Das gab es in der Lilien-Historie noch nie: Drei Bundesliga-Erfolge in Serie. Durch das überragende 3:0 (2:0) am Samstag (29.04.17) gegen den SC Freiburg schlägt der SV Darmstadt 98 dem Abstieg ein weiteres Schnippchen. Platte (22.), Gondorf (45.) und Schipplock (66.) sorgten für den auch in der Höhe verdienten Sieg. Zum ausführlichen Spielbericht…