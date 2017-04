Eberstadt: Fahrradfahrer entreißt Seniorin die Geldbörse und lässt Mountainbike zurück

Für die weiteren Ermittlungen nach einem Diebstahl sucht die Polizei noch dringend Zeugen, die Hinweise auf den Täter und auf ein zurückgelassenes graues Mountainbike der Marke RALEIGH geben können.

Die 80 Jahre alte Seniorin befand sich nach ihrem Einkauf in einem Supermarkt in der Thüringer Straße am Dienstag, den 18. April 2017, gegen 11.50 Uhr, auf einem Fußweg in Richtung Mecklenburger Straße, als ihr ein Radfahrer entgegen gekommen war. Beim Passieren entriss der Unbekannte blitzschnell die Geldbörse aus der Hand und flüchtete in Richtung Reuterallee. Der Täter führte ein zweites Fahrrad mit sich, welches er unweit des Tatortes zurückließ. Die Ermittler in Pfungstadt suchen neben Zeugen der Tat auch den Besitzer des sichergestellten Rades. Wer sein graues Mountainbike der Marke RALEIGH vermisst oder weiß, zu wem ein solches Rad gehört, meldet sich bitte bei der Polizeistation in Pfungstadt. Telefon: 06157 / 95090.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen