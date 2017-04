Brand auf Gelände einer Entsorgungsfirma

Am Montagnachmittag (24.04.17) wurde auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma in der Röntgenstraße in Arheilgen gegen 14.45 Uhr ein Feuer entdeckt. Die Wehren aus Arheilgen, Darmstadt-Innenstadt sowie die Berufsfeuerwehr waren umgehend vor Ort. Aus bislang noch unbekannter Ursache war das Sperrmülllager in Brand geraten. Bei Löschversuchen wurden drei Mitarbeiter leicht verletzt und ärztlich versorgt. Die Darmstädter Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen