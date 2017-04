Lilien: Auswärtsbann gebrochen – Abstieg erneut abgewendet

Der SV Darmstadt 98 wehrt sich weiter in beeindruckender Manier gegen den Abstieg. Mit dem sensationellen 2:1 (0:0) am Samstag (22.04.17) beim Hamburger SV ist nun sogar auch auswärts der Knoten geplatzt! Dank Sulu (51.), Platte (53.) und einer großartigen Teamleistung belohnten sich die Südhessen endlich in der Fremde. Zum ausführlichen Spielbericht…