Bauarbeiten in der Grafenstraße

Ab Montag (24.04.17) starten weitere Bauabschnitte für den Ausbau des Fernwärmenetzes in Darmstadt. Gearbeitet wird auf der Westseite der Grafenstraße zunächst in Höhe der Bismarckstraße und im Nachgang in Höhe des Fachärztezentrums. Dazu muss die Grafenstraße von Freitag (28.4.) bis einschließlich Sonntag (30.4.17) voll gesperrt werden. Die Baumaßnahmen dauern voraussichtlich bis Ende Mai. Die Zufahrten zu den anliegenden Grundstücken bleiben erhalten. Der Verkehr wird dort je nach Bauabschnitt von Nord nach Süd an der Baustelle vorbei geleitet.