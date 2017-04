Lilien: Heimsieg in letzter Minute

Die Lilien stemmen sich eindrucksvoll gegen den drohenden Abstieg. Mit einer großartigen Willensleistung und lautstarken Fans im Rücken haben die Darmstädter den FC Schalke am Ostersonntag (16.04.17) mit 2:1 (1:0) besiegt. Dank des Treffers von Jerôme Gondorf (90.) sammelte der SV Darmstadt 98 in letzter Minute die Heimpunkte 16, 17 und 18 – an der Heimbilanz liegt es in dieser Saison definitiv nicht. Zum ausführlichen Spielbericht…