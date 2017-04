Gaststätte und Standesamt im Visier von Einbrechern

In eine Gaststätte am Darmstädter Marktplatz drangen Kriminelle in der Nacht zum Samstag (15.04.17) in der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 7.00 Uhr ein. Durch ein Fenster verschafften sich die Täter zunächst Zugang in die Räume und ließen anschließend aus einem Behältnis im Restaurant einen geringen Geldbetrag mitgehen. Anschließend betraten sie im Gebäude weitere Betriebsräume der Gaststätte, brachen in das im gleichen Anwesen untergebrachte Standesamt ein und hebelten dort Schränke auf. Ob etwas entwendet wurde, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen ergeben. Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe City unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen