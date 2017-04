Der Königsplanet in der Jungfrau

Die Volkssternwarte Darmstadt e.V. lädt am 22.04.17., 22:00 Uhr zu einem Beobachtungsabend in das Observatorium auf der Ludwigshöhe ein. Im Mittelpunkt steht Jupiter, der im Sternbild Jungfrau beobachtet werden kann. Im Teleskop lassen sich Details in seiner Atmosphäre beobachten, zu denen vor allem die beiden dunklen Wolkenbänder beiderseits des Jupiteräquators zählen. Zusätzlich wird es einen Streifzug durch die Frühlingssternbilder geben. Die Veranstaltung findet nur bei klarem Himmel statt. Der Eintritt ist frei. Eine Anfahrtsbeschreibung findet sich unter www.vsda.de.