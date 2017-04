Bauarbeiten in der Liebigstraße

Am Dienstag (18.04.17) startet ein weiterer Bauabschnitt für den Ausbau des Fernwärmenetzes in Darmstadt. Im Kreuzungsbereich Liebigstraße / Kahlertstraße wird die Straße aufgegraben und die neue Leitung gelegt. Dafür muss die Kahlertstraße in diesem Bereich vom 18. April bis einschließlich 28. April 2017 gesperrt werden. Die Liebigstraße ist während dieser Zeit in Richtung Süden einspurig befahrbar. Die Zufahrten zu den anliegenden Grundstücken bleiben erhalten.

Quelle: Entega AG