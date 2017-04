IHK Darmstadt stellt Leitfaden für Einzelhandel vor

Immer mehr Menschen kaufen ihre Waren im Internet. Dieser Trend stellt stationäre Einzelhändler zunehmend vor Herausforderungen. Um Kunden in die Innenstädte zu locken, reicht eine gute Geschäftslage alleine nicht mehr aus. Das wirft bei vielen Unternehmern Fragen auf: Wie bleibt mein Geschäft attraktiv für Kunden? Wie kann mein Unternehmen erfolgreich neben dem Onlinehandel bestehen? Wie wird Einkaufen für meine Kunden zum Erlebnis?

Antworten geben die Wissenschaftsstadt Darmstadt Marketing GmbH, der Citymarketing Darmstadt e.V. und die IHK Darmstadt beim diesjährigen Praxisabend Einzelhandel am 27. April 2017. Beginn der kostenfreien Veranstaltung ist um 19 Uhr in der IHK Darmstadt, (Rheinstraße 89, 64295 Darmstadt). Anke Jansen vom Darmstadt Citymarketing e.V. berichtet in ihrem Vortrag über die Umfrage „Vitale Innenstädte 2016“ des Instituts für Handelsforschung Köln und was die Stadt Darmstadt daraus lernen kann. Jelisaweta Scherdel vom Darmstädter Echo befasst sich mit der Onlineaffinität der Darmstädter Kunden. Marina Hofmann aus dem Team Standortpolitik der IHK Darmstadt stellt den neuen IHK-Leitfaden „Vor Ort erfolgreich bestehen“ vor. Neben Trends und Maßnahmen zur Kundenansprache im Einzelhandel wird auch darüber gesprochen werden, wie die Offline- und Online-Welt miteinander verbunden werden können. Anschließend berichten Einzelhändler aus der Region über ihre Erfahrungen.

Interessenten werden gebeten, sich auf der Webseite der IHK Darmstadt www.darmstadt.ihk.de unter der Nummer 3663752 oder per Mail an Standort [at) darmstadt.ihk.de anzumelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.