Unfallflucht vor dem City-Tunnel – Polizei sucht Zeugen

Am Montag (10.04.2017), um 19:00 Uhr, kam es in Darmstadt, im Kreuzungsbereich „Zeughausstraße“/“City-Tunnel“ zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer befuhr die „Zeughausstraße“, aus Richtung „Karolinenplatz“ kommend, in Richtung „City-Tunnel“ und fuhr dort als eingeordneter Linksabbieger verbotswidrig geradeaus weiter. Zeitgleich befuhr ein 18-jähriger Groß-Gerauer Pkw-Fahrer den sich daneben befindlichen Fahrstreifen für Geradeausfahrer und bog an besagter Kreuzung verbotswidrig nach links in Richtung „City-Tunnel“ ab. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand am Pkw des Groß-Gerauers 3.000 Euro Sachschaden. Ohne sich um dem entstanden Schaden zu kümmern, flüchtete sein Kontrahent in Richtung Kasinostraße. Es soll sich laut Zeugenaussagen möglicherweise um einen dunklen Mercedes der B-Reihe gehandelt haben, welcher nun im Frontbereich beschädigt sein müsste. Das 1. Polizeirevier in Darmstadt sucht dringend Zeugen des Vorfalles und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06151/969-3610 beim 1. Polizeirevier oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen