Der ökumenische Kirchenladen Kirche & Co. lädt zu einer Nachtwanderung für Männer am Gründonnerstag ein. Beginn ist am 13. April 2017 um 22.30 Uhr in der Evangelischen Matthäusgemeinde, Heimstättenweg 75, in Darmstadt. Die Wanderung beginnt mit einem einfachen Abendessen als Stärkung für den Weg. Die rund 20 Kilometer lange Rundwanderung geht auf ebenen Wegen durch Wald und Feld in der Nähe von Darmstadt, teilen die Leiter Klaus-Peter Reis und Heinz Lenhart mit, die ehrenamtlich bei Kirche & Co. tätig sind. Unterwegs sollen spirituelle Impulse zum Nachdenken anregen. Am Ziel, wieder in der Matthäusgemeinde, erwartet die Wanderer am Karfreitagmorgen, 14. April, ein Frühstück. Die Kosten betragen fünf Euro. Weitere Informationen und Anmeldung unter 06151 296415 oder per Mail unter Nachtwanderung [at] kircheundco.de.