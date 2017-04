Führung über den Jüdischen Friedhof: „350 Jahre jüdisches Leben in Darmstadt“

Das Grünflächenamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet am Sonntag (30. April 2017) um 11 Uhr eine Führung über den Jüdischen Friedhof zum Thema „350 Jahre jüdisches Leben in Darmstadt“ an. Udo Steinbeck informiert über die Beerdigungskultur nach jüdischen Religionsvorschriften und über das jüdische Leben im Zuge der Geschichte Darmstadts.

Treffpunkt ist an der Trauerhalle am Jüdischen Friedhof, Seekatzstraße 29. Die Führung ist kostenfrei.

Um Voranmeldung zu der Führung während der Bürozeiten des Grünflächenamtes montags bis donnerstags von 8 Uhr bis 15 Uhr und freitags von 8 Uhr bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 06151/13-2900 wird gebeten.