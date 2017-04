Akademie für Tonkunst: Konzerte im Rahmen der Künstlerischen Reifeprüfung

Ein Konzert im Rahmen der Künstlerischen Reifeprüfung im Fach Klavier gibt es am Dienstag (25.04.17) in der Akademie für Tonkunst. Mari Kanenawa, die ihr Studium in der Klasse von Friederike Richter absolviert hat, spielt Werke von Ludwig van Beethoven, Arnold Schönberg, Claude Debussy und Robert Schumann.

Jesse Flowers, der sein Studium in der Klasse von Tilman Hoppstock absolviert hat, gibt am Freitag (28.) ein Konzert im Rahmen der Künstlerischen Reifeprüfung im Fach Gitarre und spielt Werke von Mauro Giuliani, Alexandre Tansman und Manuel Ponce.

Beide Konzerte beginnen um 19 Uhr im Wilhelm-Petersen-Saal der Akademie für Tonkunst, Ludwigshöhstraße 120. Der Eintritt ist frei.