Einbruch in Schmuckgeschäft – Zeugen gesucht

Auf die Auslage eines Schmuckgeschäftes in der Magdalenenstraße in Darmstadt hatten es zwei bislang unbekannte Täter am frühen Freitagmorgen (07.04.2017) abgesehen. Gegen 01.25 Uhr warfen die Täter die Schaufensterscheibe des Geschäftes mit Steinen ein und entwendeten im Anschluss einen Teil der Schmuckstücke der Dekoration. Mit ihrer Beute gelang den Tätern die Flucht. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro.

Nach ersten Ermittlungen handelte es sich um zwei Männer. Eine sofortige Fahndung nach den Tätern, bei der auch ein Polizeihund eingesetzt war, verlief bislang ohne Erfolg. Einer ist groß und schlank. Der andere etwas kleiner. Beide trugen zur Tatausführung einen dunklen Kapuzenpulli und hatten ihr Gesicht verdeckt. Das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen, die in diese Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, Hinweise zu den Tätern geben können oder diese auf ihrer Flucht beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen