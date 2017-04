Leck in Gasleitung gefunden

Ein Gasleck in der Kasinostraße konnte nach umfangreichen Arbeiten, die seit Mittwochnachmittag (05.04.2017) andauern, am Donnerstagmorgen (06.04.2017) gegen 06.20 Uhr geortet werden. Die Reparaturarbeiten gestalten sich derzeit schwierig. Es ist davon auszugehen, dass die Arbeiten bis in den Donnerstagnachmittag (06.04.2017) andauern. Die Kasinostraße ist weiterhin für den Verkehr zwischen Bismarckstraße und Landwehrstraße voll gesperrt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen