Wiener Comedian Harmonists im Staatstheater

Nach ihrem Gastspiel am Staatstheater Darmstadt im Dezember 2016 erobern die WIENER COMEDIAN HARMONISTS erneut die Bühne des Kleinen Hauses. Mit einem neuen Programm im Gepäck entführen die fünf Sänger des Wiener Staatsopernchores das Publikum in die Welt der Zwanziger Jahre.

Mit Erlaubnis der Erben der Comedian Harmonists ist es ihnen gelungen, die Originalpartituren abzuschreiben, um die Musik ihrer großen Vorbilder so originalgetreu wie möglich auf die Bühne zu bringen. Die Lieder der berühmten Comedian Harmonists mit ihrem unverwechselbaren Klang erklingen wieder so, wie sie vor Jahrzehnten gesungen wurden.

Gastspiel am Mittwoch, 05. April 2017, 19.30 Uhr | Kleines Haus