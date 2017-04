„Mit Conni und Nele unterwegs“ – Vorlesen in der Stadtbibliothek

An den Samstagen im April 2017 lesen die Vorlesepaten und Vorlesepatinnen der Stadtbibliothek im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2, um 11 Uhr in der Kinder- und Jugendabteilung Geschichten von starken Mädchen für Kinder ab vier Jahren vor. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Die Erlebnisse mit Conni aus der Reihe „Meine Freundin Conni“ von Liane Schneider begeistern ebenso wie die Abenteuer des frechen Wirbelwinds Nele der Autorin Usch Luhn. Ob ein Besuch im Zoo, Geschwisterzoff oder der erste Tag im Kindergarten – die Mädchen finden sich in vielen Alltagssituationen wieder. Zusätzlich gibt es wieder zwei Kamishibai-Geschichten am 08. April. Dann werden als japanisches Erzähltheater „Emilys merkwürdiger Misch-Masch-Mittwoch“ und „So ein Ärger“ vorgelesen. Am Ostersamstag, 15. April, gibt es keine Vorlesestunde, da die Bibliothek an diesem Tag geschlossen bleibt.