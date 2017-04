Bauarbeiten in der Liebigstraße und Alicenstraße

Am Montag starten weitere Bauabschnitte für den Ausbau des Fernwärmenetzes in Darmstadt. Dabei wird die Alicenstraße in der Einmündung zur Liebigstraße von Montag, den 3. April, bis einschließlich Freitag, den 7. April, voll gesperrt werden. Im Anschluss daran wird von Freitag, den 7. April, bis Donnerstag, den 13. April, die Liebigstraße in der Einmündung zur Alicenstraße in Richtung Süden voll gesperrt. Ein weiter Bauabschnitt befindet sich in der Liebigstraße in der Einmündung zur Pallaswiesenstraße. Während der Bauarbeiten von Montag, den 3. April, bis Donnerstag, den 13. April 2017, wird die Liebigstraße nördlich der Pallaswiesenstraße nur einspurig befahrbar sein. Die Zufahrten zu den anliegenden Grundstücken bleiben erhalten.