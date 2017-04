Stute schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Mittwoch (29.03.) auf Donnerstag (30.03.2017) kam es in Darmstadt-Arheilgen, auf einem Reiterhof im Kalkofenweg, zu einem Angriff auf ein im Freien stehendes Pferd. Die Stute stand über Nacht mit weiteren Pferden auf einer Weide. Der Intimbereich des Pferdes wurde mit einem unbekannten, stumpfen Gegenstand erheblich verletzt und musste durch einen Tierarzt versorgt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag etwas Verdächtiges in diesem Bereich gesehen haben, sich bei der Polizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151-9690 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen