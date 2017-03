Erfolg beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Schlitz

19 Schülerinnen und Schüler der Städtischen Musikschule an der Akademie für Tonkunst erzielten beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Schlitz einen 1. Preis. Weitere 13 Schülerinnen und Schüler erhielten einen 2. Preis. Die höchste Punktzahl (25) erreichte Antonius Stockinger aus der Klavierklasse von Sabine Simon. Zwölf der Preisträger bereiten sich jetzt auf den Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ im westfälischen Paderborn vor, der am 1. Juni 2017 beginnt.