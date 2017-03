Exhibitionist im Bürgerpark

Ein Exhibitionist hat am frühen Freitagabend (24.03.17) zwei Mädchen im Bürgerpark belästigt. Gegen 17 Uhr befanden sich in der Nähe des dortigen Sees, als sie einen circa 40 bis 50 Jahre alten Mann im Gebüsch wahrnahmen. Er war entblößt und führte sexuelle Handlungen an sich durch. Die Zeuginnen liefen weiter und verständigten die Polizei. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief negativ. Er war circa 1,70 bis 1,80 Meter groß und hatte eine normale Statur. Er hatte schwarze bis grau-melierte Haare und war mit einem blauen Pullover sowie einer hellgrauen Arbeitshose bekleidet. Das Kommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder denen die beschriebene Person aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen