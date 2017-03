Erweiterte Öffnungszeiten für den Recyclinghof und die Sonderabfall-Sammelstelle des EAD

Der Recyclinghof des Eigenbetriebs für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) hat ab April hat auch montags geöffnet. „Diese Neuerung ist Teil der Serviceoptimierung im Interesse der Darmstädter Bürgerinnen und Bürger“, sagt Stadtkämmerer André Schellenberg, und fügt hinzu, „dass infolge dieser Änderung der Service des EAD-Recyclinghofs künftig an allen Tagen in der Woche in Anspruch genommen werden kann“.

Die neuen Öffnungszeiten für den Recyclinghof sind Montag, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 17 Uhr, Mittwoch von 13 bis 18 Uhr, Freitag von 8 bis 16 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr. Die Sonderabfall-Sammelstelle des EAD wiederum hat ab dem 1. April dienstags und freitags von 10 bis 14 Uhr, mittwochs von 13 bis 18 Uhr und am ersten Samstag des Monats von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Der Recyclinghof und die Sonderabfall-Sammelstelle befinden sich auf dem EAD-Gelände im Sensfelderweg 33, 64293 Darmstadt. Die öffentlichen Sammelstellen sind über eine vom EAD-Betriebshof separate Zufahrt (linke Zufahrt) erreichbar und erhöhen den Verkehrsfluss sowie die Verkehrssicherheit für beide Nutzergruppen.

Am Recyclinghof können Bauschutt, Baumischabfälle, Mischkunststoffe, Schrott/Metall, Altholz, Sperrmüll, Fenster und Türen, Altreifen und Elektroschrott abgeben werden. Die Sonderabfall-Sammelstelle nimmt Autobatterien, Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren, Feuerlöscher, Holzschutzmittel, Kleinbatterien, Lackfarben und Kleber, Lösungsmittel und Spraydosen an.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt