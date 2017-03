Drogerieartikel für 2000 Euro im Auto – Festnahme durch Zivilfahnder

Einen 27 Jahre alten Autofahrer und seinen 32-jährigen Beifahrer kontrollierten Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Montagnachmittag (27.03.17) auf der A 5 bei Gräfenhausen. Im Rahmen der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass die beiden Männer, die keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet haben, bereits wegen mehrerer Diebstähle polizeibekannt waren. Im Fahrzeug entdeckten die Beamten zudem Drogerieartikel im Wert von rund 2000 Euro. Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde durch die Polizei festgestellt, dass die Artikel offenbar aus einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt in der Rüdesheimer Straße in Darmstadt stammten. Das Duo wurde festgenommen, die entwendeten Drogerieartikel sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Darmstadt werden die beiden Männer am heutigen Dienstag (28.03.) einem Haftrichter vorgeführt. Auf sie warten nun Strafverfahren wegen Diebstahls.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen